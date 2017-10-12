Проявившийся на носках Майкл Джексон ужаснул мир моды

Калифорнийская марка Stance выпустила носки с изображением Майкла Джексона из клипа Thriller. Об этом в четверг, 12 октября, сообщает HypeBeast.

Их выход приурочен к приближающемуся Хеллоуину. Компания подготовила три вида носков с различными изображениями из музыкального видео, на одном из них артист изображен в виде оборотня, на другом — зомби, и на третьем — в своей знаменитой красной кожаной куртке.

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Линейка доступна для заказа в интернете и розничных магазинах Stance за 18 долларов за пару. 3-Pack продается за 55 долларов.

В 2011 году клип на Thriller читатели Rolling Stones назвали лучшим музыкальным видео всех времен. В 2015-м одноименный альбом Джексона 1983 года установил рекорд по продажам в США, перейдя рубеж в 30 миллионов копий. Всего в мире продано более 100 миллионов копий этой пластинки.

В январе бренд предложил покупателям коллекцию носков под названием Legends, посвященную одному из самых влиятельных американских рэперов Тупаку Шакуру. 17 августа американская певица Рианна разработала коллекцию носков для марки.

Компания Stance основана в 2010 году в Калифорнии (США). У бренда есть несколько линеек: премиальная Reserve, повседневная Casual, Performance, предназначенная для скейтбордистов, и Snow — для сноубордистов. Кроме того, компания активно сотрудничает с современными художниками.