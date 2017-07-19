В ноги ушло

Одежда издревле служила способом демонстрации положения в обществе, богатства и принадлежности к избранным. Пурпурные одеяния римских императоров, меховые шапки русских бояр, пышные придворные кафтаны сегодня сменились строгими костюмами, цену на которые может определить лишь наметанный глаз. Впрочем, на более низовом, субэлитном уровне жажда выделиться «галантерейно» никуда не ушла — разве что золотое шитье и бриллианты сменились брендами, указывающими на причастность носителя к узкому кругу. Но что делать, если такая вещь стоит больше месячной зарплаты?

И все за одного

Верное направление нашел еще герой «Трех мушкетеров» Портос: «На нем был (…) светло-голубой, порядочно выцветший и потертый камзол, поверх которого красовалась роскошная перевязь, шитая золотом. (…) Увы, как и многое на этом свете, что блестит только снаружи, перевязь Портоса сверкала золотым шитьем лишь спереди, а сзади была из простой буйволовой кожи. Портос, как истый хвастун, не имея возможности приобрести перевязь, целиком шитую золотом, приобрел перевязь, шитую золотом хотя бы лишь спереди».

Спустя четыре сотни лет схожую тактику предлагают начинающим модникам люксовые бренды XXI века, разве что вышедшие из употребления перевязи сменились другим, не менее важным предметом туалета — носками. В самом деле, купить майку Vetements за 700 евро (не говоря уже, например, о джинсах того же бренда за полторы тысячи) может позволить себе не каждый. Но брендированные носки из коллекции DHL от неутомимого ерника Демны Гвасалия доступны многим. И если бравый Портос выделял себя из толпы мушкетеров-нищебродов при помощи золотого шитья, то в дивном новом мире информационных технологий и социальных сетей ту же роль играют броские логотипы брендов.

Supreme®/Vans® 10/20/2016 A post shared by Supreme (@supremenewyork) on Oct 18, 2016 at 9:05am PDT

Желание продемонстрировать миру надпись Supreme или Vetements на своей щиколотке, вероятно, породило и самую странную модную тенденцию последнего времени: заправленные в носки спортивные брюки. Впрочем, в этом были замечены и звезды Голливуда вроде Шайи ЛаБефа, который уж точно может себе позволить приобрести и вещи подороже. Не отстают от звезд и политики: тут можно вспомнить Михаила Саакашвили, вышедшего весной 2016 года на трибуну Антикоррупционного форума в Днепропетровске с заправленной в черную карпетку штаниной брюк делового костюма.

Политика и культура

Конечно, незадачливый экс-губернатор и президент-изгнанник, скорее всего, просто пал жертвой рассеянности, а вот премьер-министр Канады Джастин Трюдо действительно любит похвастать носками. В брюки он их, конечно, не заправляет, но на разного рода мероприятиях был не раз замечен в весьма игривых носочках. Так, на встречу с ирландским коллегой Эндой Кенни, состоявшейся 4 мая — в День Звездных войн, 45-летний политик надел на правую ногу золотистый носок с изображением дроида C3PO, а на левую — голубой с R2D2; штаб-квартиру НАТО в Брюсселе посетил в носках с изображением эмблемы Североатлантического альянса (вновь разноцветных: розовом и синем), а по случаю гей-парада в Торонто в июне этого года обновил носки в радужную полоску с надписью «С праздником!» на арабском. В западной прессе пиар-находки Трюдо (или его стилистов) уже успели окрестить «носочной дипломатией».

Джастин Трюдо (справа) и Энда Кенни Фото: Paul Chiasson / The Canadian Press / AP / East News

Перспективный «носочный» тренд в этом сезоне уловили даже старые марки с именем и историей: на показе коллекции Prada весна-лето 2018 в Милане высокие носки в стилистике 1930-х были едва ли не на каждой модели. Более того, если еще пару лет назад модели-мужчины выходили на подиум в обуви на босу ногу (не исключая даже малоподходящие для этого оксфорды и дерби), то теперь носки позволительно надевать даже с сандалиями, туфлями на шпильке или (о, ужас!) шлепанцами-сланцами.

Носки Vetements и ботинки Naplak Фото: Christian Vierig / Getty Images

Носки могут служить не только средством саморекламы на «ярмарке тщеславия», но и средством образования широких масс. Совсем недавно российский бренд St. Friday Socks совместно с Государственной Третьяковской галереей представил лимитированную коллекцию носков «Супремус», на которых изображены работы русских авангардистов начала ХХ века.

