Ценности
 
Последние новости
Кадыров обвинил правозащитников в раздувании слухов о геях в Чечне ради денег
Нурмагомедов дал фанату под дых
В Госдепе прокомментировали встречу Рябкова и Шеннона
NYT узнала о частичной блокировке WhatsApp в Китае
Кадыров предложил бойцам UFC встретиться с чеченцами и «подраться насмерть»
Довольный Ди Каприо прогулялся по городу с привязанным к шортам мусорным пакетом
Названа сумма общей задолженности по ЖКХ в России
Популярные новости
Кадыров предложил бойцам UFC встретиться с чеченцами и «подраться насмерть»
Довольный Ди Каприо прогулялся по городу с привязанным к шортам мусорным пакетом
Кадыров обвинил правозащитников в раздувании слухов о геях в Чечне ради денег
Нурмагомедов дал фанату под дых
В Госдепе прокомментировали встречу Рябкова и Шеннона
Виктору Буту увеличили тюремный срок за выращивание чайного гриба

В ноги ушло

Носки как способ самовыразиться и войти в мир люксовой моды

Перейти в «Мою Ленту»
Носки Vetements и туфли Christian Louboutin
Носки Vetements и туфли Christian Louboutin

Одежда издревле служила способом демонстрации положения в обществе, богатства и принадлежности к избранным. Пурпурные одеяния римских императоров, меховые шапки русских бояр, пышные придворные кафтаны сегодня сменились строгими костюмами, цену на которые может определить лишь наметанный глаз. Впрочем, на более низовом, субэлитном уровне жажда выделиться «галантерейно» никуда не ушла — разве что золотое шитье и бриллианты сменились брендами, указывающими на причастность носителя к узкому кругу. Но что делать, если такая вещь стоит больше месячной зарплаты?

И все за одного

Верное направление нашел еще герой «Трех мушкетеров» Портос: «На нем был (…) светло-голубой, порядочно выцветший и потертый камзол, поверх которого красовалась роскошная перевязь, шитая золотом. (…) Увы, как и многое на этом свете, что блестит только снаружи, перевязь Портоса сверкала золотым шитьем лишь спереди, а сзади была из простой буйволовой кожи. Портос, как истый хвастун, не имея возможности приобрести перевязь, целиком шитую золотом, приобрел перевязь, шитую золотом хотя бы лишь спереди».

Спустя четыре сотни лет схожую тактику предлагают начинающим модникам люксовые бренды XXI века, разве что вышедшие из употребления перевязи сменились другим, не менее важным предметом туалета — носками. В самом деле, купить майку Vetements за 700 евро (не говоря уже, например, о джинсах того же бренда за полторы тысячи) может позволить себе не каждый. Но брендированные носки из коллекции DHL от неутомимого ерника Демны Гвасалия доступны многим. И если бравый Портос выделял себя из толпы мушкетеров-нищебродов при помощи золотого шитья, то в дивном новом мире информационных технологий и социальных сетей ту же роль играют броские логотипы брендов.

Supreme®/Vans® 10/20/2016

A post shared by Supreme (@supremenewyork) on

Желание продемонстрировать миру надпись Supreme или Vetements на своей щиколотке, вероятно, породило и самую странную модную тенденцию последнего времени: заправленные в носки спортивные брюки. Впрочем, в этом были замечены и звезды Голливуда вроде Шайи ЛаБефа, который уж точно может себе позволить приобрести и вещи подороже. Не отстают от звезд и политики: тут можно вспомнить Михаила Саакашвили, вышедшего весной 2016 года на трибуну Антикоррупционного форума в Днепропетровске с заправленной в черную карпетку штаниной брюк делового костюма.

Политика и культура

Конечно, незадачливый экс-губернатор и президент-изгнанник, скорее всего, просто пал жертвой рассеянности, а вот премьер-министр Канады Джастин Трюдо действительно любит похвастать носками. В брюки он их, конечно, не заправляет, но на разного рода мероприятиях был не раз замечен в весьма игривых носочках. Так, на встречу с ирландским коллегой Эндой Кенни, состоявшейся 4 мая — в День Звездных войн, 45-летний политик надел на правую ногу золотистый носок с изображением дроида C3PO, а на левую — голубой с R2D2; штаб-квартиру НАТО в Брюсселе посетил в носках с изображением эмблемы Североатлантического альянса (вновь разноцветных: розовом и синем), а по случаю гей-парада в Торонто в июне этого года обновил носки в радужную полоску с надписью «С праздником!» на арабском. В западной прессе пиар-находки Трюдо (или его стилистов) уже успели окрестить «носочной дипломатией».

Перспективный «носочный» тренд в этом сезоне уловили даже старые марки с именем и историей: на показе коллекции Prada весна-лето 2018 в Милане высокие носки в стилистике 1930-х были едва ли не на каждой модели. Более того, если еще пару лет назад модели-мужчины выходили на подиум в обуви на босу ногу (не исключая даже малоподходящие для этого оксфорды и дерби), то теперь носки позволительно надевать даже с сандалиями, туфлями на шпильке или (о, ужас!) шлепанцами-сланцами.

Носки могут служить не только средством саморекламы на «ярмарке тщеславия», но и средством образования широких масс. Совсем недавно российский бренд St. Friday Socks совместно с Государственной Третьяковской галереей представил лимитированную коллекцию носков «Супремус», на которых изображены работы русских авангардистов начала ХХ века.

Владислав Крылов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский бренд выпустил носки в честь полотен из Третьяковской галереи
Канье Уэст выпустил фирменные носки
Vetements предложил модникам с низкими доходами футболку за 150 долларов
Ценности
Ценности08:0217 июля

По залету

Заполнится ли небо крылатыми автомобилями
12:5018 июля

Casio уменьшил часы G-Steel

17:4918 июля

Голландцы спустили на воду люксовое судно поддержки

17:1418 июля

Tiffany & Сo. выпустит первый аромат с 2003 года

Ценности07:5916 июля
Тодд Баррато

«Сейчас Россия — один из центров моды, в том числе мужской»

Любитель «классики с вывертом» Тодд Баррато о кожаных куртках и тайных карманах
20:5917 июля

Российский бренд выпустил носки в честь полотен из Третьяковской галереи

15:5418 июля

Bottega Veneta отправила супермоделей в заснеженный дом в Нью-Канаане

16:1518 июля

Uniqlo показал первые модели из коллаборации с JW Anderson

Ценности08:0411 июля
Mazda Savanna

Не завертелось

Что случилось с двигателем Ванкеля и куда он исчез с авторынка
15:2018 июля

Dolce & Gabbana выпустили эксклюзивную коллекцию для России

15:2618 июля

Under Armour усовершенствовал беговые кроссовки

13:0817 июля

Audi изучит поведение миллениалов в автомобиле без водителя

Россия
МаксимМама-школьница оставила Максима в роддоме
Теперь малыша спасает новая семья, но им нужна срочная помощь
Петр Порошенко«У Порошенко другая часть тела уже поджаривается»
Чем обернется создание Малороссии и что с этим делать Москве
Затяжной прыжок в могилу
Как приживалась в России готическая субкультура и почему не прижилась
Власти отказались от идеи заставлять курильщиков дольше работать
Рябков потребовал у Вашингтона вернуть российскую дипсобственность
Песков назвал слова главы ДНР о Малороссии его личной инициативой
ЛДПР предложила обязать военных смотреть патриотическое кино
Все материалы
Мир
Бой за печень исламиста
Филиппинские военные с помощью иностранцев добивают боевиков в Марави
Тимофей Бордачев: Оживление Европы
Президент Макрон обещает сделать новый политический сезон в ЕС крайне интересным
Верховный арбитр
Первое лицо Ирана: его роль и проблема преемственности
В Вашингтоне отказались признать беседу Путина и Трампа полноценной встречей
В Госдепе прокомментировали встречу Рябкова и Шеннона
Федор Лукьянов: Больше не холодная война
Почему отношения с США будут очень плохими, но совсем другими
Индийский слон в ближневосточной лавке
Зачем премьер-министр Моди ездил в Израиль
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЗахарченкоОт Новороссии до Малороссии
Почему в Донецке объявили о создании нового государства
В Одессе девушку попытались выкинуть из маршрутки за разговор на украинском
В Донецке заявили об отказе Малороссии от долгов Киева
Власти Эстонии отказались обосновать изъятие ребенка из семьи россиян
В Армении отказались дать русскому языку статус государственного
Турчинов нарек Малороссию Дебилороссией
В Донецке объявили новым языком государства малороссийский
Все материалы
Финансы
Проедая благосостояние
В России нашли новый способ повысить пенсии
Объединение одиночек
Для чего РАНХиГС проводит летний кампус
Силуанов заявил о готовности отменить налог на покупку золота
В Минфине констатировали низкий уровень финансовой грамотности москвичей
В Общественной палате предложили взять у богатых 500 миллиардов рублей
Банк Англии представил новые пластиковые 10 фунтов с Джейн Остин
Кудрин заявил о необходимости смены руководства АРБ
Все материалы
Бизнес
Мясо в шоколаде
Какие продукты Россия продает загранице
Город молодых профессионалов
В Анапе в детском центре «Смена» готовится сборная WorldSkills Russia
Разгромный учет
Получится ли у правительства навести порядок с оборотом спирта на рынке лекарств
Daimler отзовет более трех миллионов дизельных автомобилей в Европе
Газета узнала о начале строительства второй нитки «Турецкого потока»
Путин пообещал авиастроителям 60 миллиардов рублей
США увеличили стоимость угля для Украины почти в три раза
Все материалы
Силовые структуры
Подводный дефицит
Какие субмарины получит ВМФ России по новой госпрограмме вооружений
По ту сторону протеста
Как проходят несогласованные акции в Москве: версия бойцов Росгвардии
Высота нарушений
Почему в России не могут решить проблему авиадебоширов
Филиппа Лиса приговорили к трем годам колонии за доведение до самоубийства
Участники нападения на Буденновск в 1995 году предстанут перед судом
Виновнице ДТП с «пьяным» мальчиком попросили назначить срок ознакомления с делом
Минобороны назвало возможные сроки получения гиперзвуковой авиационной ракеты
Все материалы
Наука и техника
Планета Х (в представлении художника)Сколько их
В Солнечной системе нашли новую планету
Опасные гады
Найден настоящий виновник старения и смерти
Простой рецепт
Как спровоцировать революцию с кровавыми жертвами и беспощадными погромами
Определен критический период времени после травмирования
Названо опасное для здоровья увеличение массы тела
Представлено второе поколение Google Glass
Китаянка попыталась провезти под одеждой сотню iPhone
Все материалы
Спорт
Евгения МедведеваЯпона мать
Как российская фигуристка Медведева свела с ума Японию
Нурмагомедов дал фанату под дых
Кадыров предложил бойцам UFC встретиться с чеченцами и «подраться насмерть»
82-летняя спортсменка пробежала стометровку за 22 секунды
Итальянский футболист в течение одного дня завершил и возобновил карьеру
Болельщики «Спартака» и «Динамо» подрались на трибунах во время матча
Непобежденный российский боец оценил вероятность подписания контракта с UFC
Все материалы
Культура
Брайан МэйСекс, диссертация, рок-н-ролл
Брайан Мэй и другие артисты, добившиеся успехов на научном поприще
Ямайский хастл
Сутенеры, криминальные элементы и танцовщицы стриптиза в объективе Айвара Уигана
Нет смерти для меня
В новостях все врут: Джордж А. Ромеро не умрет никогда
Премьера нового сезона «Игры престолов» побила рекорд по количеству зрителей
Спектакль Нонны Гришаевой в Одессе отменили после требования радикалов
Вышел трейлер байопика о создателе «Чудо-женщины»
РПЦ полечила наркоманов мультфильмом «Сказ о Петре и Февронии»
Все материалы
Интернет и СМИ
Обнаженная грусть
Что стоит за самыми проникновенными фотографиями мира
Обмайниться можно
Кто прячется в горах ради миллионов долларов в биткоинах
Трамп раскритиковал СМИ из-за новостей о его «секретном ужине» с Путиным
Умер предприниматель Эндрю Полсон
Шарий потребовал завести дело на «нездорового» Фейгина из-за слов о педофилии
Найден способ взломать корабли и самолеты
Одинокая корова мечтает познакомиться
Технологии спасают африканцев от нищеты и засухи
Все материалы
Ценности
Носки Vetements и туфли Christian LouboutinВ ноги ушло
Носки как способ самовыразиться и войти в мир люксовой моды
По залету
Заполнится ли небо крылатыми автомобилями
Casio уменьшил часы G-Steel
Голландцы спустили на воду люксовое судно поддержки
Российский бренд выпустил носки в честь полотен из Третьяковской галереи
Bottega Veneta отправила супермоделей в заснеженный дом в Нью-Канаане
Соблазнительные формы
Эксперименты дизайнеров над отечественными спортсменами
Все материалы
Путешествия
Лариса Аханова: «Зачем ехать в самое дождливое место на планете»
О популярных туристических уголках, где погода хуже, чем в Москве
В гостях у гейши
Особенности сексуальной культуры в современной Японии
Agios Spyridon Bay, with a sandy beach, Paleokastrista, island Corfu, Ionian Islands, Greece, Europe Photographer: © Norbert Probst«Визовый вопрос перестал быть препятствием для россиян»
Министр туризма Греции об all inclusive и предпочтениях российских туристов
Туристам предложили бесплатно переночевать рядом с футбольным полем в Германии
Названы главные страхи россиян в первый день отпуска
Инвалидов и пенсионеров отправят путешествовать по России
«Победа» в октябре откроет рейс между Москвой и Петербургом
Все материалы
Из жизни
«В этой стране я ощущаю социальную стабильность»
История москвички, переехавшей в Бельгию
Наши руки не для скуки
Что крутили вместо спиннера в разные времена
Любовница с процессором
Кому нужны секс-роботы, и чем они могут быть опасны?
В США пес вытащил из воды тонущего олененка
Собиравший пивные банки 42 года британец распродаст свою коллекцию
Жительница Саудовской Аравии в мини-юбке заинтересовала религиозную полицию
Козел пробил рогами стекло офиса в США
Все материалы
На чем ездят в Индии
Необычные и шокирующие автомобили из Индии
Самый доступный полный привод
Автомобили с полным приводом, за которые в России не просят целое состояние
Тест: угадай «Тойоту»
Бесчеловечный квиз для любителей (и ненавистников) японской марки
Новый «Аккорд»
5 фактов, которые вы должны знать о новом Honda Accord
Заезд 850-сильного «Демона» на четверть мили сняли от первого лица
Lotus сделает спорткар со сквозным отверстием в бампере
Электрокарами Faraday Future займется экс-глава BMW i
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы