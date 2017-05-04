По московскому метро проехался актер в костюме Дарта Вейдера

4 мая, в Международный день «Звездных войн», в московское метро спустились персонажи саги, в том числе Дарт Вейдер. Акцию анонсировала заместитель генерального директора музея «Восстания машин» Анастасия Гущина в интервью агентству городских новостей «Москва».

«Мы решили провести эту акцию именно в Московском метрополитене, потому что в метро сегодня ездит множество людей. Наша цель — предоставить возможность улыбнуться большому количеству людей в обычный будний день», — отметила Гущина.

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Помимо Дарта Вейдера, в метро спустились имперский штурмовик, принцесса Лея, а также музыканты, игравшие Имперский марш.

Захожу я в метро и тут .... #люблюсвоюработу #звездныевойны #дартвейдер #метровсегдаудивляет #неожиданнаявстреча A post shared by Ирина Алешкина (@irka241) on May 4, 2017 at 2:39am PDT

День «Звездных войн», также известный как День Люка Скайуокера (главного героя саги, — прим. «Ленты.ру»), отмечается по всему миру 4 мая. Дата выбрана поклонниками «Звездных войн» их-за знаменитой цитаты May the Force Be With You («Да пребудет с тобой Сила»), которую многие поклонники обыгрывают как May the Fourth Be With You («Да пребудет с тобой четвертое мая»).