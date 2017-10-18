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В Париже задержали пьяного русского с бензопилой

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Архивное фото
Архивное фото

В XIX округе Парижа полицейские задержали пьяного русского мужчину, разгуливавшего с бензопилой. Об этом сообщает Le Parisien.

Около 02:00 (03:00 мск) 18 октября в комиссариат позвонил очевидец, который сообщил, что по улице разгуливает человек в трусах с работающей бензопилой. Прибывшие на место происшествия полицейские отняли инструмент у мужчины, надели на него наручники, после чего доставили в отделение.

Нарушителя поместили в специальную комнату для протрезвления, так как, по словам стражей порядка, он был «мертвецки пьян». Имя задержанного не сообщается, однако известно, что ему 27 лет, он выходец из России. Мужчина проживает в том же районе, где произошел инцидент.

8 октября сообщалось, что дорожные полицейские в городе Нант на западе Франции остановили автомобиль, несколько раз грубо нарушивший правила дорожного движения. Водитель, гражданин России, чтобы избежать крупного штрафа, попробовал договориться со стражами порядка. Россиянин предложил каждому патрульному по 20 евро за то, чтобы его отпустили без составления соответствующего протокола. В ответ полицейские скрутили незадачливого взяткодателя и отвезли его в главное полицейское управление города.

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