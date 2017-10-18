На Украине рассказали об устранении сотрудниками СБУ основателя полка «Азов»

Известный украинский националист, один из основателей полка Национальной гвардии «Азов» Виталий Княжеский (известный под позывным Витус) мог быть убит сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в среду, 18 октября, сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на источник в полку «Азов».

В 2014-м Княжеский обратился в суд с жалобой на сотрудников СБУ и МВД, которые, по его мнению, сфабриковали против него уголовное дело по обвинению в покушении на убийство. «Возможно, причастные к этому делу из СБУ захотели убрать Виталия», — рассказал боец «Азова» журналистам.

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16 октября представитель пресс-службы министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что версия о самоубийстве Княжеского сомнительна. «Во-первых, застрелиться из ружья для человека военного — это, мягко говоря, бред. Обычно совершают самоубийство, используя пистолет. И я уверен, что и на самом месте происшествия не все так гладко: обстановка, внешний вид раны и траектория входа пули в тело, а также, что важно, внешний вид убитого», — заявил Безсонов.

Он предположил, что Витус мог стать жертвой внутренних разборок среди силовиков на Украине, которые идут с 2014 года. Сторонами этих конфликтов выступают СБУ, Национальная гвардия Украины и запрещенный в России «Правый сектор» с националистическими батальонами, которые только формально входят в состав НГУ.

Тело Княжеского было найдено 16 октября в лесу в Харьковской области.

