Сын Шумахера нацелился на «Формулу-1»

Сын немецкого пилота Михаэля Шумахера Мик заявил, что стремится попасть в «Формулу-1». Слова спортсмена приводит портал GrandPrix241 со ссылкой на агентство SID.

«Я концентрируюсь на самом себе и не смотрю на других пилотов. Каждый прогрессирует по-своему, это нельзя сравнить. Я двигаюсь шаг за шагом и пытаюсь готовить себя к будущему. Когда я пойму, что готов, то сделаю следующий шаг», — заявил Шумахер-младший.

Материалы по теме Живи: Шумахер на грани смерти Немецкий чемпион дважды впадал в кому и до сих пор не восстановился

В настоящий момент 18-летний пилот выступает в «Формуле-3». В прошедшем сезоне он занял 12-е место в общем зачете чемпионата.

Его отец с 2013 года прикован к постели из-за черепно-мозговой травмы, которую он получил во время катания на горных лыжах во французских Альпах. В настоящий момент он находится под наблюдением врачей в своем доме в Швейцарии. 6 октября румынские СМИ сообщили, что рост немецкого гонщика сократился на 14 сантиметров, а вес — с 74 до 45 килограммов. Также отмечалось, что Шумахер снова впал в кому.

Шумахер-старший — семикратный чемпион «Формулы-1».