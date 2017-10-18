Рэперы-хакеры залупили припев и обманом забрались на первую строчку чарта

Трек rockstar американского рэпера Post Malone, записанный при участии трэп-исполнителя 21 Savage, оказался на первой строчке чарта синглов Billboard Hot 100 благодаря хакерскому трюку. Об этом пишет The Fader.

При составлении рейтинга учитывалось количество прослушиваний на стриминговых сервисах. Всего песню послушали или скачали в США 51,3 миллиона человек.

Как отмечает издание, частично такому успеху рэперы обязаны популярности видео, опубликованного на YouTube. Его посмотрели более 43 миллионов зрителей, однако в записи представлен не полный трек, а только залупленный (зацикленный — прим. «Ленты.ру») на три с лишним минуты припев.

При этом в описании к ролику указана ссылка на полную версию, которая переадресует на те стриминговые сервисы, которые учитываются при составлении чарта, в том числе Apple Music, Spotify, Tidal и SoundCloud.

Влияют ли сами просмотры на YouTube на место в чарте, неизвестно, однако источники The Fader сообщают, что да.