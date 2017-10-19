На Урале жертва дворника перед смертью попросила о помощи в Instagram

В Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 20-летней девушки в ее квартире. Об этом в четверг, 19 октября, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области.

Предварительно установлено, что мужчина работал дворником на улице Лучистой, где проживала девушка. В день убийства он зашел к ней в квартиру по неизвестным причинам, между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого дворник схватил нож и набросился на знакомую. Он нанес ей три удара, оказавшихся смертельными.

Как пишет местное издание Е1, в руках у девушки был телефон с открытой программой Instagram. Перед смертью она написала в своем аккаунте: «Помогите!». Но никто из приятелей не успел ей на помощь.

Дворника, оказавшегося ранее судимым, задержали сотрудники правоохранительных органов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

18 октября стало известно о задержании омского экспедитора, подозреваемого в убийстве молодой бизнесвумен. По версии следствия, мужчина расчленил девушку из-за фиаско в постели.