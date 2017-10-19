«Школа блогеров» откроется в Норильске

В Норильске откроется «Школа блогеров», передает «Таймырский телеграф» в четверг, 19 октября. Проект приурочен к недавнему запуску волоконно-оптической линии связи, благодаря которой в городе появился высокоскоростной интернет.

Цикл из четырех лекций и такого же числа мастер-классов будут посещать кандидаты, придумавшие интересные темы для видеорепортажа. Абитуриентам обещают рассказать о том, как найти себя и построить карьеру в блогосфере, завести полезные знакомства и просто улучшить качество жизни в своем городе.

Занятия будут проводить: главный редактор немецкого телеканала RTVD и видеоблогер Мария Макеева, основатель Look At Media Василий Эсманов и ряд других экспертов в области современных медиа.

Школа будет работать до декабря. Первый мастер-класс на тему «Как снимать блог и делать это интересно» проведет Мария Макеева 22 октября.