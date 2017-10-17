Более десятка отдаленных таймырских поселков получат доступ к сети через WiFi

Жители 14 отдаленных поселков на Таймыре в Красноярском крае получат до конца года доступ к сети через WiFi, передает «Таймырский телеграф» во вторник, 17 октября.

На эти цели выделена региональная субсидия в размере более шести миллионов рублей. Селяне получат бесплатный доступ к 40 интернет-ресурсам и возможность подключить льготный тариф (3 Гб траффика при скорости в 1 Мбит/сек).

Документация по аукционам на поставку и монтаж оборудования уже подготовлена. Подрядчик будет определен в конце октября.

22 сентября жители Норильска отпраздновали успешное завершение проекта по подключению города к высокоскоростному интернету. Сюда из Нового Уренгоя провели оптоволоконную линии связи длиной 956 километров. Финансирование проекта, стоимостью 2,5 миллиарда рублей, взял на себя «Норникель».