В убийстве уроженца Армении в Москве заподозрили отставного подполковника МВД

Подполковника МВД на пенсии задержали по подозрению в убийстве уроженца Армении в центре столицы. Об этом в четверг, 19 октября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Личность стрелявшего удалось установить по камерам видеонаблюдения. Он был задержан накануне в Подольске. Установлено, что стрелявший — бывший подполковник МВД, сотрудник УМВД по Подольскому району, ушедший на пенсию в 2016 году.

«По словам задержанного, для убийства он использовал пистолет Макарова, который кто-то забыл у него в машине. При этом сразу после расстрела оружие подозреваемый выбросил», — сказал источник. Он также отметил, что в момент совершения преступления подозреваемый был трезв.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным, 16 октября подозреваемый ехал по городу на «Жигулях», а его жертва — за рулем Infiniti.

В районе Лесной улицы бывший полицейский подрезал иномарку, дорожный конфликт продлился до Новослободской улицы. Когда уроженец Армении вышел из автомобиля, оппонент выпустил в него несколько пуль.

В столичном управлении Следственного комитета России (СКР) сообщили, что подозреваемый 40-летний мужчина признал вину в полном объеме. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Ранее по факту преступления было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).