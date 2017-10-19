Журналист случайно раскрыл спойлер фильма «Тор: Рагнарек» в прямом эфире

Австралийский журналист Томми Литл, один из ведущих телешоу The Project, по ошибке рассказал о секретном сюжетном повороте в фантастическом боевике «Тор: Рагнарек». Это произошло во время беседы со звездами фильма Крисом Хемсвортом и Марком Руффало, видеозапись передачи опубликована на YouTube.

Литл задал вопрос Хемсворту, который исполнил роль Тора: «Великолепная Кейт Бланшетт играет твою сестру, Крис, и большую часть фильма она пытается тебя убить».

Хемсворт ударил рукой по столу, заявив, что журналисту нельзя было это раскрывать. «Не надо говорить, что она моя сестра, нельзя об этом рассказывать! Это же не прямой эфир, мы можем это вырезать?» — спросил актер.

Ранее в октябре Руффало случайно слил первые 15 минут фильма «Тор: Рагнарек» в интернет, забыв отключить онлайн-стрим в Instagram.

Третья часть посвященной Тору франшизы выйдет на российские экраны 3 ноября. В картине появятся Руффало, Хемсворт, Бланшетт и Том Хиддлстон.