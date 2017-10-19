Для арктических скважин разработают нержавейку с эффектом памяти формы

Нержавеющую сталь с эффектом памяти формы разработают для использования на арктических скважинах в Институте физики металлов Уральского отделения РАН, сообщил ТАСС в четверг, 19 октября, главный научный сотрудник института Виктор Сагарадзе.

Новый материал, по его словам, будет создан до 2020 года и может пригодиться пои ремонте обсадных труб, погружаемых в скважины для предотвращения осыпания рыхлых слоев земли.

«Раньше, если в трубе появлялась дыра или иной дефект, это место чаще бетонировали и потом сверлили, что очень дорого, — сказал Сагарадзе. — Мы предлагаем опустить на глубину "свиток" "интеллектуальной" нержавеющей стали в форме цилиндра и нагреть его, чтобы он закрыл отверстия, из которых ранее вместе с нефтью поступала вода».

В июне сообщалось, что столичные ученые создали нетканый материал для одежды, который нельзя заморозить при существующих на Земле природных температурах. Он производится из нефтегазового сырья и обеспечивает наименьшую потерю тепла.