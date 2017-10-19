Полиция Киева рассказала об изъятом у митингующих огнестрельном оружии

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у митингующих под Верховной Радой огнестрельное оружие. Об этом в четверг, 19 октября, сообщил начальник управления полиции в Киеве Андрей Крищенко, передает УНН.
«Мы изымали у них [митингующих] огнестрельное оружие два дня назад», — рассказал Крищенко. Он не уточнил, какие образцы оружия сотрудники правоохранительных органов нашли у демонстрантов.
Ранее в тот же день МВД Украины попросило митингующих в Киеве вернуть отобранные у бойцов Национальной гвардии щиты. 18 октября полицейские попытались вернуть свою амуницию.
18 октября сообщалось, что полицейские предприняли попытку штурма палаточного городка, развернутого протестующими на улице Грушевского возле здания Верховной Рады. Однако вскоре штурм прекратился, и полицейские отступили в сторону площади Конституции.
Днем ранее в украинской столице начались столкновения между полицией и митингующими, три человека пострадали. В ходе стычки бывшие бойцы добровольческого батальона «Донбасс» отобрали у бойцов сил правопорядка около 30 щитов.