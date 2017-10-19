Полиция Киева рассказала об изъятом у митингующих огнестрельном оружии

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у митингующих под Верховной Радой огнестрельное оружие. Об этом в четверг, 19 октября, сообщил начальник управления полиции в Киеве Андрей Крищенко, передает УНН.

«Мы изымали у них [митингующих] огнестрельное оружие два дня назад», — рассказал Крищенко. Он не уточнил, какие образцы оружия сотрудники правоохранительных органов нашли у демонстрантов.

Ранее в тот же день МВД Украины попросило митингующих в Киеве вернуть отобранные у бойцов Национальной гвардии щиты. 18 октября полицейские попытались вернуть свою амуницию.

Материалы по теме Майдан-баян: в центре Киева вновь волнения Саакашвили собирает бойцов и требует отставки Порошенко

18 октября сообщалось, что полицейские предприняли попытку штурма палаточного городка, развернутого протестующими на улице Грушевского возле здания Верховной Рады. Однако вскоре штурм прекратился, и полицейские отступили в сторону площади Конституции.

Днем ранее в украинской столице начались столкновения между полицией и митингующими, три человека пострадали. В ходе стычки бывшие бойцы добровольческого батальона «Донбасс» отобрали у бойцов сил правопорядка около 30 щитов.