Новые футболки из кусков старых маек оценили в 470 долларов

Австралийский бренд EX Infinitas выпустил коллекцию футболок для серферов. Об этом сообщает HypeBeast.

Одежда сшита из кусков найденных на складах нераспроданных маек других производителей одежды для серфинга — Stüssy, RipCurl, Ocean Pacific и Public Image. Футболки были разрезаны надвое, полученные части сшили заново, используя куски от разных моделей. Вещи уже поступили в продажу, каждая футболка стоит 470 долларов.

Фото: FARFETCH 1 /3

«Я решил переработать завалявшиеся на складах серферские футболки, создав гибрид из нескольких поколений принтов на вещах значимых брендов. Каждая вещь в этой коллекции абсолютно уникальна», — прокомментировал новинки главный дизайнер EX Infinitas Лукас Винсент.

Бренд EX Infinitas основан австралийским дизайнером Лукасом Винсентом в начале 2017 года. Его первые коллекции сравнивают с работами Гоши Рубчинского и Демны Гвасалия (Vetements) в моделях, переосмысливающих постсоветскую субкультуру гопников. Сам Винсент называет источниками вдохновения серф-культуру 1970-х, эстетику панка и «людей с действительно дурным вкусом».