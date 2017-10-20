Модницам предложили носить джинсы-стринги

Японский бренд одежды Thibaut представил на Amazon Fashion Week в Токио джинсы, состоящие из пояса и лоскутов из денима. Об этом сообщает New York Post.

На модели также были бежевое боди и серые кроссовки. По информации издания, в сети такую одежду назвали «джинсами-стрингами». Фотографию с показа бренд опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

#thibaut2018ss #dressrehearsal #AmazonFWT A post shared by thibaut (@thibaut_official) on Oct 18, 2017 at 8:17pm PDT

«Пора выкидывать все свои старые джинсы с разрезами и вкладываться в новый тренд», — написал в своем Twitter-аккаунте один из пользователей. Другие раскритиковали бренд за чересчур открытую одежду. «Человеку, создавшему это, нужно дать пощечину», — заметил юзер LRizz20.

Одна из девушек сочла модель сексистской. «Чтобы мы не начали думать о том, что индустрия моды серьезно относится к женщинам, создали эту вещь», — поделилась она.

Японский бренд Thibaut был основан в Токио в 2015 году.