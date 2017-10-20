В Азербайджане выпустили ролик о секс-туризме на Украину

Азербайджанская авиакомпания Buta Airways выпустила проморолик, который может рекламировать секс-туризм на Украину. Видео опубликовано на сайте mmr.ua.

Герой ролика узнает о дешевых билетах в Киев и приобретает билет и грецкие орехи. Как отмечает ресурс, этот продукт считается в Азербайджане афродизиаком. Представительница авиакомпании смеется над пассажиром, но герой ролика отвечает, что это не то, что она могла бы могла подумать, а орехи он везет для пахлавы. Когда командир экипажа объявляет, что борт следует в украинскую столицу, мужчины-пассажиры выражают бурную радость. В аэропорту Киева пассажиров рейса встречают местные девушки с именными табличками «Закир» и «Тофик».

Как сообщает сайт, члены украинской диаспоры в Азербайджане обратилась в посольство с просьбой разъяснить ситуацию.