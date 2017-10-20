Житель Благовещенска отобрал у ребенка панаму и получил условный срок

Житель Благовещенска получил два года условного заключения из-за того, что отобрал у ребенка на улице панаму. Об этом сообщается на сайте Благовещенского городского суда.

Инцидент произошел в августе. Мужчина увидел на улице несовершеннолетнего, подошел к нему, снял с него панаму и забрал себе.

«Мужчина сказал несовершеннолетнему, что если тот будет требовать вернуть панаму, то он ударит его по голове и телу, испугавшись, несовершеннолетний перестал предпринимать попытки возвратить свою панаму», — сказано в материале.

Свой поступок он объяснил тем, что панама ему понравилась. Стоимость головного убора составляет тысячу рублей.

Суд признал мужчину виновным по пункту «г» части 2 статьи 161 УК России («Грабеж с угрозой применения насилия, не опасного для здоровья»). «В силу статьи 73 УК назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком один год и шесть месяцев», — указал суд.

Панама была возвращена законному владельцу.

