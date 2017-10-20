Ранее судимый сантехник потерпел фиаско при попытке изнасиловать девушку

На Озерной улице в Москве задержан подозреваемый в попытке изнасилования. Об этом в пятницу, 20 октября, «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД, не уточнив подробности.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству городских новостей «Москва», что задержанный — 38-летний ранее судимый москвич, работающий сантехником. Отмечается, что он проживал с потерпевшей на одной улице, но в разных домах.

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«Утром 19 октября девушка 1998 года рождения обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный попытался изнасиловать ее в подъезде дома на улице Озерная», — сказал собеседник агентства. Как установили полицейские, мужчина напал на девушку вечером 17 октября на втором этажа дома, однако ему помешали жители дома, и он скрылся.

Источник отметил, что подозреваемый был задержан через несколько часов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 УК РФ («Покушение на изнасилование»).

18 октября стало известно о задержании омского экспедитора, подозреваемого в убийстве молодой бизнесвумен. По версии следствия, мужчина расчленил девушку из-за фиаско в постели.