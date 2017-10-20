Российский софт стал вопросом национальной безопасности

В Москве в ЦВК «Экспоцентр» прошел форум «Российский софт: эффективные решения». Это — первое мероприятие в рамках подготовки к Российской неделе высоких технологий (РНВТ), которая состоится 24-27 апреля будущего года. О проблемах продвижения отечественного программного обеспечения (ПО), которые обсуждали участники форума, рассказывает «Лента.ру».

Форум проведен в соответствии с поручением правительства о популяризации отечественного софта. Среди организаторов — Минкомсвязи, Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, «Экспоцентр», комитет Госдумы по образованию и науке, Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт».

Продвижение российского ПО стало одним из приоритетов госпрограммы развития цифровой экономики. С новинками ведущих отечественных ИТ-разработчиков участники форума имели возможность ознакомиться до начала пленарного заседания на выставке-презентации российского софта.

Фото предоставлено организаторами

Дискуссию открыл депутат Госдумы Владимир Кононов, который возглавляет оргкомитет Российской недели высоких технологий. Значимость форума, сказал докладчик, определяется тем, что в основе цифровой экономики лежат программные продукты, напомнил Кононов. «Переход на отечественный софт — это вопрос национальной безопасности», — подчеркнул он.

В создании цифровой экономики ведущая роль отводится бизнесу, убежден заместитель главы Минкомсвязи Алексей Соколов. Задача государства, отметил чиновник, — сформировать благоприятную среду. Государство работает в этом направлении. В частности, был создан Единый реестр отечественного ПО, в котором зарегистрировано около 4 тысяч продуктов российских ИТ-компаний, напомнил Соколов. В результате удалось изменить ситуацию в сфере госзакупок ПО. За последние годы доля закупок отечественного софта выросла в три раза. В федеральных структурах этот показатель теперь составляет более 60 процентов, в региональных органах власти — 67 процентов.

Тему развил директор Центра импортозамещения в сфере ИКТ Илья Массух. На всех этапах развития ИТ наша страна находила достойный ответ, а сегодня у нас есть шанс опередить западных конкурентов, отметил он. «Яндекс спокойно конкурирует с Google, Касперский — признанный в мире бренд. Переход на отечественное ПО не утопия, а реальность», — считает Массух.

Но чтобы завоевать мировой рынок надо не потерять внутренний. Когда у компании нет домашнего рынка в мире ее перестают воспринимать, констатировал он. В этой связи Массух считает необходимым ввести запрет на покупку заграничного ПО в сфере антивируса, документооборота и бухгалтерии.

Об использовании так называемого свободного ПО (Open source) для создания собственных решений рассказал старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин. Адаптированное отечественными специалистами Open source, отметил он, имеет надежную защиту. Кроме того, создание такого ПО — это высокотехнологичные рабочие места на российских предприятиях, это деньги, которые не уходят из страны, подчеркнул Ведяхин.

Президент Ассоциации «Тайзен.ру» Андрей Тихонов рассказал о проекте интегрированной безопасности. По его словам, при строительстве сложных киберфизических систем необходимо учитывать множество рисков. Есть угрозы безопасности ПО, его сохранности, надежности, приватности и устойчивости. Тихонов заверил, что российские разработчики в состоянии защитить ПО практически от всех рисков, даже от угрозы отключения — «красной кнопки».

В 2013 году почтовые отделения России обрабатывали 40 тысяч посылок в день. Сегодня — 1 миллион. Это стало возможным благодаря цифровизации почтовых сервисов. Причем «революция» произошла благодаря российскому софту, заявил заместитель гендиректора «Почта России» Сергей Емельченков. На его базе осуществляется управление автотранспортом, недвижимостью госкомпании. Электронный документооборот вскоре также будет запущен на базе отечественного ПО, пообещал Емельченков.

