Личные данные пяти миллионов россиян попали на черный рынок

Пользователи хакерских форумов продают базу с данными более чем пяти миллионов россиян. Об этом сообщили специалисты аналитического центра «МФИ Софт».

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Более половины записей, имеющихся в пиратских базах, содержат не только полные анкеты клиентов, но и данные об автомобилях, истории страховых сделок и копии документов.

На продажу выставлены свежие базы с информацией за 2016-2017 годы. Исследователи отметили, что сборники персональных данных, утекших из систем страховых агентов, считаются самыми дорогими и востребованными на теневом рынке. Эксперты добавили, что компании сами способствуют передаче конфиденциальной информации третьим лицам, тем самым нарушая закон «О персональных данных».

Страховые утечки представляют особую опасность для клиентов, поскольку ими могут интересоваться криминальные структуры. В списке угроз не только спам-предложения от конкурирующих компаний, но и крупные махинации с недвижимостью и другими видами собственности.

Согласно исследованию компании «МФИ Софт», одна база может содержать данные как сотен клиентов, так и сотен тысяч. В зависимости от объема и полноты информации стоимость сборника может составлять от 250 рублей до 40 тысяч.