В сети обнаружен тайный список жертв спама

Французский специалист в области безопасности, известный под ником Benkow, обнаружил в сети крупнейшую базу данных спамеров. Об этом он рассказал в своем блоге.

Сама база располагалась на сервере, зарегистрированном в Нидерландах. В ней содержались электронные адреса, пароли, а также серверы для массовой рассылки спама. Всего в хранилище было обнаружено 711 миллионов почтовых адресов, а также 80 миллионов записей, в которых значилась украденная информация о пользователях.

Эксперт уточнил, что база принадлежит спам-боту Onliner, который используется злоумышленниками для массового распространения трояна под названием Ursnif. Вредоносное программное обеспечение крадет личные данные пользователей и информацию о кредитных картах.

Хакеры использовали базу для групповой рассылки. Жертве приходило письмо со ссылкой на картинку, и при ее загрузке злоумышленники получали доступ к личным данным. Второе письмо содержало вредоносное вложение, которое устанавливалось на компьютер пользователя.

В июле стало известно, что мошенники пытались похитить у пользователей Apple данные банковских карт и другую личную информацию с помощью спама. Жертвы получали ссылку на фишинговый сайт, который был замаскирован под iTunes Store.