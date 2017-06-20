Типичного автора интернет-спама «выпустили» в реальную жизнь

Видео: Mashable Watercooler / Youtube

Американское издание Mashable показало, что ждало бы автора сетевого спама, который оставляет под статьями и под постами в соцсетях навязчивые рекламные объявления, в реальной жизни. Ролик появился на YouTube-канале Mashable.

За основу видео взяли комментарий с сайта газеты Politico, автор которого предлагал при полной занятости на основной работе получать 64 тысячи долларов в год, подрабатывая из дома в онлайне, и призывал пройти по ссылке. Издание «оживило» такого интернет-спамера и выпустило в обычную жизнь. Он приставал с навязчивой рекламой к своим жертвам на улице, в ресторанах, влезал в любой разговор, не давал покоя в туалете, повторяя, как мантру, одно и то же сообщение, пока не попал под руку бейсболисту.