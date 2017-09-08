Хакеры получили данные 143 миллионов американцев

Персональные данные 143 миллионов американцев оказались в руках у кибермошенников, совершивших атаки на сервера бюро кредитных историй Equifax. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявлении самой компании.

В мае, июне и июле этого года хакеры благодаря «дыре» в системе безопасности сайта Equifax получили доступ к адресам, датам рождения, номерам социального страховки и водительских удостоверений миллионов людей. Также в их руки попали данные кредитных карточек. Помимо американцев, утечка затронула граждан Великобритании и Канады.

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Исполнительный директор компании Ричард Смит принес свои извинения пострадавшим.

В конце июня вирус Petya атаковал компьютерные системы на Украине, в России, Италии, Израиле, Сербии, США и других странах. Злоумышленники блокировали компьютеры жертв и требовали выкуп за информацию на них в размере 300 долларов в биткоинах. Позднее специалисты выяснили, что хакеры не планировали восстанавливать доступ к зашифрованным данным, а намеревались их уничтожить.

