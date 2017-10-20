В Киеве протестующие провели ночь в палаточном городке у здания Рады

В Киеве несколько десятков демонстрантов провели ночь в палаточном городке у стен здания Верховной Рады. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщает «РИА Новости Украина».

Протестующие отметили, что организаторы акции намерены перенести свой лагерь с улицы Грушевского в Мариинский парк, который находится неподалеку от здания Рады.

Днем ранее сообщалось, что из-за протестов в Киеве подняли цены на свои услуги профессиональные «майданщики». На данный момент за выход на демонстрацию участнику выплачивают в среднем 100 гривен (около 220 рублей). Месяц назад эта же услуга стоила 50 гривен.

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С 17 октября оппозиция проводит у стен парламента бессрочную акцию протеста. Митингующие установили палатки, первую баррикаду и полевую кухню. К демонстрантам, помимо участников возглавляемого Михаилом Саакашвили «Руха новых сил» («Движения новых сил»), присоединились также активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода», «Национальный корпус» и других организаций.