Малавийцы принялись убивать «вампиров» и угодили в тюрьму

Полиция Малави (Восточная Африка) арестовала 124 подозреваемых в преследованиях и убийствах «вампиров». Об этом сообщает местное издание Face of Malawi.

В середине сентября в стране стали распространяться слухи о кровопийцах. Вначале в одну из местных больниц пришла женщина, заявившая, что ее укусил вампир. Впоследствии с такими же опасениями в клинику обратились еще несколько человек.

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По словам медиков, анализы показали, что у пациентов нет «вампиризма». Как именно проводилось исследование, врачи, впрочем, не уточнили.

Несмотря на результаты анализов, в Малави началась настоящая охота на «вампиров». За месяц местные жители убили восемь человек, заподозренных ими в «вампиризме», отмечает РИА Новости.

На прошлой неделе ООН эвакуировала из двух южных районов Малави своих сотрудников.