США возложили на Россию ответственность за налаживание отношений между странами

Отношения США с Россией зависят от политики, которой будет придерживаться Москва. Об этом в пятницу, 20 октября, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.

«Многое зависит от России и от того, какие отношения они хотят иметь, хотят ли они быть хорошим или плохим игроком. Мы будем по-прежнему пытаться работать с ними по определенным вещам, которые особенно важны для национальной безопасности США», — отметила Сандерс.

К важным для Вашингтона проблемам она отнесла ситуации, сложившиеся вокруг Сирии и Северной Кореи. «Мы бы хотели работать с Россией, чтобы противостоять некоторым таким угрозам», — уточнила Сандерс.

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Также пресс-секретарь Белого дома вновь указала, что в США обеспокоены «российским вмешательством» в выборы президента США в 2016 году.

19 октября постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия использовала «военные действия» в отношении США, вмешавшись в президентские выборы в этой стране в 2016 году. Она добавила, что Москва совершает подобные операции по всему миру и возложила вину за нынешнюю напряженность между Соединенными Штатами и Россией на Кремль. В посольстве России в Вашингтоне обвинения опровергли и посоветовали США поискать вмешивавшихся в американские выборы среди официально объявленных союзников и друзей.