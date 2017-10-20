Российское посольство ответило на обвинения в «военных действиях» против США

Посольство России в Вашингтоне опубликовало заявление, в котором ответило на обвинения постпреда США в ООН Никки Хейли в развязывании «военных действий» против США и «вмешательстве» в выборы американского президента в 2016 году.

«Неоднократно и на всех уровнях мы заявляли: Россия не вмешивается во внутренние дела США», — сообщили в посольстве. Там отметили, что начиная с ноября 2015 года предлагали Вашингтону провести двусторонние консультации по киберугрозам, но ответной готовности к этому с американской стороны в посольстве так и не увидели.

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«Хотели бы напомнить коллеге Никки Хейли, что тех, кто вмешивался в избирательные процессы в США, причем самым открытым и бесцеремонным образом, надо искать среди официально объявленных союзников и друзей. Они агитировали в пользу демократического кандидата и высказывали свои опасения в связи в возможностью прихода к власти кандидата от республиканцев», — указано в заявлении.

В посольстве России в Вашингтоне напомнили, что, несмотря на все недружественные шаги, Россия все эти годы последовательно выступала за возвращение к нормальности в отношениях с США. «Мы готовы к их выстраиванию на равноправной и взаимоуважительной основе. Открыты к максимально откровенному диалогу с США по любым вопросам двусторонней и международной повестки дня для поиска единых подходов к решению общих для всех проблем», — говорится в сообщении.

19 октября Хейли заявила, что Россия использовала «военные действия» в отношении США, «вмешавшись» в президентские выборы в этой стране в 2016 году. Она добавила, что Москва совершает подобные операции по всему миру и возложила вину за нынешнюю напряженность между Соединенными Штатами и Россией на Кремль.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва все подобные обвинения отрицает, в том числе на высшем уровне.