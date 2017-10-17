Клинтон сравнила «российское вмешательство в выборы» с 11 сентября

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон полагает, что так называемое «российское вмешательство» в выборы президента США в 2016 году можно сравнить с террористической атакой, произошедшей 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает Buzzfeed.

«Наши очень уважаемые ветераны в области безопасности и разведки заявляли, что это вмешательство было "кибернетическим 11 сентября" в том смысле, что была произведена прямая атака на государственные институты. Возможно, это покажется преувеличением, однако мы знаем, что россияне исследовали наши избирательные системы, а также пытались туда проникнуть. Пропаганда в социальных сетях была только частью их кампании», — рассказала Клинтон.

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Она добавила, что «с россиянами еще не покончено, это постоянная угроза». По мнению Клинтон, президент России Владимир Путин «неустанно» преследует цель дестабилизировать западные демократии.

16 октября президент США Дональд Трамп заявил, что расследование о так называемом «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году следует закончить. «Вся эта история — оправдание для демократов, которые проиграли выборы»», — сказал президент США.Трамп добавил, что американская общественность «по горло сыта» этим делом.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва все подобные обвинения отрицает, в том числе на высшем уровне.

11 сентября 2001 года в США боевики «Аль-Каиды» (запрещена в России) угнали четыре пассажирских самолета. Два авиалайнера врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один упал на здание Пентагона, еще один разбился в Пенсильвании. Погибли в общей сложности почти три тысячи человек.

