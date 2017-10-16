Трамп призвал закончить расследование о «вмешательстве России» в выборы в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование о так называемом «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году следует закончить. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает Reuters.

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«Не было никакого сговора. Вся эта история — оправдание для демократов, которые проиграли выборы», — сказал президент США.

Трамп добавил, что американская общественность «по горло сыта» этим делом. При этом он указал, что не собирается увольнять спецпрокурора Роберта Мюллера, который курирует расследование.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва все подобные обвинения отрицает, в том числе на высшем уровне.