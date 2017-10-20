Первый российский самолет-амфибия появится на Ямале в 2018 году

В 2018 году на Ямале появится первый российский самолет-амфибия Л-172, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Ямало-Ненецкого административного округа в пятницу, 20 октября.

«Самолет уже называют флагманом малой авиации северного региона», — отметил собеседник агентства.

Сборку борта специальной арктической модификации завершают в Самаре. Здесь же пройдут экспериментальные полеты.

Глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин не исключает использование нового самолета для нужд Северного морского пути: ледовой разведки и другой помощи судам. «Конструкторские решения отвечают нашим требованиям и условиям работы в арктическом климате, — отметил он. — Несколько лет малая авиация показывает высокую результативность при патрулировании лесов в летний период, во время рейдовых мероприятий на водных объектах, планируем использовать ее шире: для санитарной авиации в самых труднодоступных тундровых поселках, для обеспечения пассажирских перевозок внутри региона».

Л-172 представляет собой легкий многоцелевой и экономичный гидросамолет, не требующий аэродромных структур. Максимальная дальность полета составляет 2000 километров, крейсерская скорость — 300-330 километров в час.