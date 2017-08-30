Новый российский вездеход для Арктики запустят в производство к концу года

К концу 2017 года начнется мелкосерийное производства усовершенствованного вездехода-амфибии «Бурлак» для Арктики, разработанного уральскими инженерами и испытанного весной в Карском море. Об этом сообщил ТАСС главный конструктор проекта Алексей Макаров.

«Сейчас мы строим специальный цех, где будет производиться сборка вездеходов. В идеале мы планируем выпускать по одной машине в месяц», — отметил он.

Первый прототип «Бурлака» оказался слишком тяжелым для передвижения по тонкому морскому льду и конструкторы сделали его на полторы тонны легче и ощутимо мощнее. Усовершенствованная модель с 21 февраля по 10 марта прошла испытания в Карском море, пройдя около трех тысяч километров за 2,5 недели.

С помощью этой машины в 2018 году планируется поставить новый мировой рекорд при покорении Северного полюса: добраться туда и вернуться на материк своим ходом, без заброски дополнительного топлива и продуктов питания.