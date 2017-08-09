Вездеходная экспедиция по арктическому бездорожью пересекла плато Путорана

Экспедиция «На Восток!» по бездорожью Арктики пересекла на вездеходах плато Путорана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу экспедиции.

«Команда экспедиции потратила три недели на прохождение плато ровно "по экватору" с запада на восток. Максимальная высота проезда — 1400 метров над уровнем моря. После предварительной разведки подъем на плато прошел по распадку реки Бурдыкан», — говорится в сообщении.

Трансконтинентальная экспедиция «На восток!» проходит на четырех российских вездеходах «Шерп». Она стартовала 14 апреля из Архангельска и планирует финишировать в начале ноября в Петропавловске-Камчатском. Задача экспедиции — прохождение летнего маршрута вдоль Полярного круга и демонстрация возможности непрерывного транспортного сообщения в труднодоступных районах Севера. Ближайшая остановка планируется в Жиганске (Республика Саха).

На старте лидер экспедиции, конструктор «Шерпа» Алексей Гарагашьян отмечал, что ключевым участком, от которого зависит успех экспедиции, является плато Путорана — наиболее приподнятый и сильно расчлененный массив на северо-западе Среднесибирского плоскогорья в Красноярском крае. До экспедиции Гарагашьяна доступ сюда осуществлялся только вертолетом, а также по воде или пешком.