Арктическая экспедиция «На Восток» прошла треть пути и проехала Таймыр

Экспедиция «На Восток», участники которой на вездеходах проезжают маршрут Архангельск — Петропавловск-Камчатский по Арктике, преодолела треть пути и проехала полуостров Таймыр (Красноярский край). Об этом сообщает пресс-служба администрации Таймырского Долгано-Ненецкого района.

Вездеходы вышли из Архангельска 14 апреля, общая протяженность маршрута по арктическому бездорожью составляет 10 тысяч километров. В конечную точку — Петропавловск-Камчатский — участники намерены добраться туда к ноябрю 2017 года.

В экспедиции принимают участие восемь путешественников под руководством исследователя, члена Русского географического общества из Санкт-Петербурга Алексей Гарагашьяна. Они используют четыре вездехода российского производства «Шерп».

Главная цель экспедиции — проверка транспортной доступности северных территорий страны в условиях полярного лета. В некоторых частях маршрута еще никогда не проходил человек.

В мае стало известно, что на архипелаге Земля Франца-Иосифа в августе 2017 года состоится экспедиция по поиску шхуны «Святая Анна», пропавшей без вести в 1914 году. Планируется, что яхта с участниками поисковой группы отправится из Нарьян-Мара в конце июля, и уже к 4 августа прибудет на архипелаг. Экспедиция продлится до 25 августа.

