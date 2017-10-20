Власти помогут семье погибшей в Доминикане голой россиянки

Власти города Златоуст Челябинской области окажут помощь семье родившейся там россиянки Натали Бородиной, которая погибла во время отдыха в Доминиканской Республике. Об этом в пятницу, 20 октября, пишет РИА Новости со ссылкой на советника главы города по информационной политике Юлию Прокопьеву.

«Глава Златоуста поручил своему заместителю по социальной политике обследовать семью Натальи и выяснить, нуждаются ли они в какой-либо помощи. Если выяснится, что нуждаются, то помощь будет оказана», — заявила Прокопьева.

Собеседница агентства не уточнила, какую именно помощь власти планируют оказать семье погибшей. По ее словам, местная администрация не предоставляет эту информацию «по моральным принципам».

Видео: ren.tv

Ранее подруга погибшей рассказала, что у родственников Бородиной не хватит средств на транспортировку ее тела на родину. По ее словам, в Челябинской области у россиянки остались 80-летняя мать и родная сестра, которая воспитывает и своего сына, и сына Натальи.

В середине октября 35-летняя Бородина погибла в Доминикане в результате инцидента, который произошел на дороге в аэропорт Пунта-Каны. Обнаженная женщина высунулась в окно автомобиля и задела головой дорожный знак. С тяжелыми травмами она была доставлена в местную больницу, однако спустя некоторое время скончалась. За рулем автомобиля Kia Picanto находилась гражданка Украины Иванна Бойрачук, которая снимала все происходящее на видео.

