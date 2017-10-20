Власти помогут семье погибшей в Доминикане голой россиянки

Власти города Златоуст Челябинской области окажут помощь семье родившейся там россиянки Натали Бородиной, которая погибла во время отдыха в Доминиканской Республике. Об этом в пятницу, 20 октября, пишет РИА Новости со ссылкой на советника главы города по информационной политике Юлию Прокопьеву.
«Глава Златоуста поручил своему заместителю по социальной политике обследовать семью Натальи и выяснить, нуждаются ли они в какой-либо помощи. Если выяснится, что нуждаются, то помощь будет оказана», — заявила Прокопьева.
Собеседница агентства не уточнила, какую именно помощь власти планируют оказать семье погибшей. По ее словам, местная администрация не предоставляет эту информацию «по моральным принципам».
Ранее подруга погибшей рассказала, что у родственников Бородиной не хватит средств на транспортировку ее тела на родину. По ее словам, в Челябинской области у россиянки остались 80-летняя мать и родная сестра, которая воспитывает и своего сына, и сына Натальи.
В середине октября 35-летняя Бородина погибла в Доминикане в результате инцидента, который произошел на дороге в аэропорт Пунта-Каны. Обнаженная женщина высунулась в окно автомобиля и задела головой дорожный знак. С тяжелыми травмами она была доставлена в местную больницу, однако спустя некоторое время скончалась. За рулем автомобиля Kia Picanto находилась гражданка Украины Иванна Бойрачук, которая снимала все происходящее на видео.