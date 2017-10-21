Дети Виктории Бекхэм спародировали свою мать

Сыновья Дэвида и Виктории Бекхэм выложили фотографии в своих Instagram-аккаунтах, на которых они в положении лежа поднимают ноги так же, как ранее на снимках делала их мать, демонстрируя растяжку.

Дизайнер собственной линии одежды несколько раз публиковала подобные фотографии. Ее фанаты в комментариях при этом поражались способностям Бекхэм, отмечая, что навыки хореографии и балета, которыми она занималась в юности, не пропали.

A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Sep 28, 2017 at 5:00am PDT

20 сентября Ромео и Круз Бекхэм повторили позу матери, также опубликовав снимки в социальной сети. «Не такой гибкий», — высказался насчет своей попытки Круз. «Почему я не такой гибкий?» — задал вопрос своим подписчикам старший брат Ромео. Несмотря на это, пользователи его похвалили и заметили, что у него слишком большие стопы.

Not so flexible! @victoriabeckham #yearsofdance 😜 A post shared by Cruz Beckham (@cruzbeckham) on Oct 20, 2017 at 8:47am PDT

В июле Ромео Бекхэм провел теннисную тренировку с 11-й ракеткой мира, болгарином Григором Димитровым. «Очень талантливый парень. По-моему, он не так давно играет, но уже видно, что у него большой потенциал», — привела слова лучшего теннисиста Болгарии пресс-служба Уимблдона.