На территории МГИМО сгорели два человека

В результате пожара в кабельном коллекторе на территории МГИМО в Москве погибли два человека. Об этом агентству ТАСС рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу проспекту Вернадского, 76 в 19:10 мск. Как уточнили позднее в ГУ МЧС по Москве, загорелся утеплитель труб.

С огнем боролись 40 пожарных и 11 единиц техники. В 20:45 загорание было локализовано на 20 квадратных метрах, в 21:13 — ликвидировано.

27 мая на территории Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) на юго-западе Москвы произошел пожар, в результате которого погиб один человек, еще один пострадал