Поле на стадионе «Динамо» торжественно открыли в день рождения Яшина

Футбольное поле реконструируемого стадиона «Динамо» в Петровском парке Москвы торжественно открыли в день рождения советского вратаря Льва Яшина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ранее, в воскресенье, на стадионе прошла церемония «Прошлое. Настоящее. Будущее». В ходе нее на футбольное поле вышли ветераны, действующие игроки Антон Шунин и Кирилл Панченко и воспитанники футбольной академии «Динамо».

Гостям мероприятия продемонстрировали трибуны стадиона, на которых сиденьями были выложены символы команды.

В церемонии приняли участие вдова голкипера Валентина Яшина, руководитель проекта Андрей Перегудов, председатель наблюдательного совета футбольного клуба Сергей Степашин, председатель совета директоров Юрий Белкин и представители строящей компании.

В 2008 году стадион «Динамо» был закрыт на реконструкцию. Открытие новой арены запланировано на апрель 2018 года. Ее вместимость составит около 26 тысяч зрителей. Стадион будет располагаться под одной крышей с «ВТБ Ареной» — дворцом спорта, где собираются проводить баскетбольные и хоккейные матчи.