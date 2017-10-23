Житель Баку разбил отказавшийся продать ему билет в Россию парковочный автомат

Житель Баку разбил паркомат после того, как устройство отказалось продать ему билет на поезд в Россию. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает 1news.az.

Инцидент произошел у станции метро «Элмляр Академиясы» («Академия наук») в Ясамальском районе азербайджанской столицы. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина, не получив желаемого, начал наносить по паркомату удары ногами, а затем повалил аппарат на землю и разбил экран.

Прибывший на место наряд полиции задержал нарушителя.

В 2015 году в городке Мо (в 40 километрах к северо-востоку от Парижа) паркоматы выдали водителям около 500 чеков с оскорбительными надписями в адрес местного мэра Жан-Франсуа Копе. На квитанциях было написано: «Мэр Копе — ублюдок и вор». Мэр с юмором отнесся к оскорблениям в свой адрес. «В Мо есть бранящиеся паркоматы», — высказал он свое отношение к оскорбительным чекам.

В местной полиции сообщили, что бывший работник компании, занимающейся обслуживанием автоматов, после своего увольнения взломал систему и перепрограммировал паркоматы.