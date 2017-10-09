В азербайджанских учебниках напечатали карту Великой Армении

В азербайджанских учебниках по истории для 10-го класса напечатали карту Великой Армении. Фотографии опубликовал портал Vesti.az.

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«В учебнике для 10-го класса русского сектора помещена карта, на которой показана Великая Армения от моря до моря. Показанное на карте армянское государство включает в себя части нынешних Азербайджана, Ирана, Грузии и Турции», — говорится в публикации.

Учебник написан девятью авторами и издан в Баку в нынешнем году тиражом 7 тысяч экземпляров.

В министерстве образования страны порталу Haqqin.az сообщили, что карта попала в книгу из-за технической ошибки. «Выявленная ошибка уже устранена. Новые книги уже розданы в школьные библиотеки. Школьникам предоставят обновленный вариант учебника "Всеобщая история"», — отметили в ведомстве.

Великая Армения — древнее армянское государство на территории Армянского нагорья, существовавшее более 600 лет начиная с 190 года до нашей эры по 428 год нашей эры. В годы правления царя Тиграна II Великого границы Армении проходили от Куры до Иордана и от Средиземного до Каспийского моря.