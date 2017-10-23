Российским наемникам в Сирии посвятили рэп-клип с припевом Цоя

В русскоязычном сегменте YouTube на первое место на вкладке «В тренде» вышел видеоролик, посвященный бойцам частной военной компании Вагнера (Дмитрия Уткина).

Видео размещено на канале «Русское Небо», зарегистрированном 12 часов назад. На нем опубликован один ролик, который к моменту публикации материала набрал более 170 тысяч просмотров.

Припев песни частично позаимствован у композиции группы «Кино» «Кукушка».

Возглавляемая Дмитрием Уткиным (Вагнером) ЧВК, по некоторым данным, принимала участие в боях в Сирии. До 2013 года Уткин был командиром 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ Минобороны.