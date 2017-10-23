Швейцарцы сделали часы с циферблатом из оружейной дамасской стали

Швейцарская часовая мануфактура F.P. Journe представила хронометр, созданный совместно с британской оружейной фирмой Holland & Holland. Об этом сообщает A Blog To Watch.

Циферблат часов изготовлен из материала стволов антикварных охотничьих ружей Holland & Holland (стволы No. 1382, выпущенный в 1868 году, и No. 7183, выпущенный в 1882 году). Это так называемая дамасская сталь, для которой характерен особый узор на поверхности, образующийся при закалке. Стволы были разрезаны вдоль и раскатаны, чтобы получить плоские листы стали, пригодные для изготовления циферблатов.

Фото: F.P. Journe

Корпус часов диаметром 39 миллиметров — из нержавеющей стали; калибр — F.P. Journe 1304. В связи с малым запасом материала для циферблатов, будет выпущено только 66 экземпляров модели Chronomètre Holland & Holland. Цена — 45 тысяч швейцарских франков (около 2,6 миллиона рублей).

F.P. Journe — швейцарская часовая мануфактура. Основана в Женеве в 1999 году часовым мастером Франсуа-Полем Журном.

Holland & Holland — британская фирма, производитель охотничьего оружия с штаб-квартирой в Лондоне; одна из старейших и наиболее известных в своей области. Основана в 1835 году. Все ружья фирмы изготавливаются вручную; за все время существования марки было выпущено лишь около 25 тысяч экземпляров разных моделей. Цены на отдельные ружья марки достигают нескольких сотен тысяч долларов. Фирма является официальным поставщиком двора герцога Эдинбургского (супруга королевы Великобритании Елизаветы II) и двора принца Уэльского.