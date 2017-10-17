Немцы придумали часы для трудоголиков

Немецкий часовой бренд Nomos представил новую серию часов, предназначенную для офисных служащих, под названием At Work («На работе»). Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 17 октября.

В серию вошли модели из линий Tangente, Orion, Metro и Tetra в стальных корпусах небольшого размера: круглые диаметром 39 миллиметров, квадратные — с диагональю 46 миллиметров. Модель Metro также представлена в корпусе из розового золота. Все часы снабжены автоматическим механизмом калибра DUW 3001, разработанным на мануфактуре Nomos в Гласхютте. Циферблаты моделей выдержаны в строгом стиле — серебристые матированные либо брашированные, — а также с темно-синим покрытием. Все модели снабжены черными ремешками из натуральной кожи.

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Часовая мануфактура Nomos Glashütte основана в 1990 году в немецком «городе часовщиков» Гласхютте Роландом Швертнером (Roland Schwertner). В настоящее время в компании работает около 300 сотрудников. Часы компании оснащаются исключительно разработанными на мануфактуре механизмами, а дизайн моделей неоднократно отмечался премиями iF Product Design Award, Red Dot, Good Design Award и German Design Award. Помимо часов премиум-класса, мануфактура выпускает модели уровня haute horlogerie — Lambda и Lux.