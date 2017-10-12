Rado выпустили измеряющие скорость часы к Кубку Кремля

Швейцарский производитель часов Rado представил новый лимитированный выпуск модели HyperChrome Match Point. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 12 октября.

Серия из 999 экземпляров приурочена к теннисному турниру Кубок Кремля, официальным хронометристом которого является компания. В знак уважения к игре на непрерывно работающем малом секундомере обозначены деления 00, 15 и 40, а на минутном — деление 30, что соответствует ведению в теннисе счета по сетам. Синий цвет циферблата напоминает о синем покрытии кортов турнира, а дизайн часового счетчика — о теннисной сетке.

На окружности глянцевого безеля модели выгравирована тахиметрическая шкала. С помощью тахиметра и стрелки красного цвета владелец часов может измерять свою скорость на основании времени, затраченного на преодоление расстояния, или пройденное расстояние на основании скорости.

Фото: Rado

Кубок Кремля — международный теннисный турнир. Проводится в Москве каждую осень с 1990 года в спорткомплексе «Олимпийский». В 2016 году победителями соревнований стали испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста и россиянка Светлана Кузнецова. В 2017 году состязания пройдут с 14 по 22 октября.