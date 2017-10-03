Поляк и японец изменили дизайн швейцарских часов

Швейцарский производитель часов Rado пополнил свою дизайнерскую линию Rado True тремя новыми моделями. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании во вторник, 3 октября.

В модели True Shadow японский авангардный модный дизайнер Кунихико Моринага (Kunihiko Morinaga) воплотил в жизнь свою идею о часах с меняющим цвет циферблатом. При солнечном свете он темнеет, в тени окрашивается в серый цвет и постепенно становится прозрачным: сквозь него можно наблюдать за работой механизма с автоподзаводом.

Часы True Face от польского архитектора Оскара Зиеты (Oskar Zieta) стали продолжением его серии полированной мебели и зеркал Plopp. Циферблат модели похож на выгнутое зеркало, причудливо отражающее происходящее вокруг.

Модель True Cyclo от французского промышленного дизайнера Филиппа Нигро (Philippe Nigro) отличает минималистичный дизайн. Часы оснащены автоматическим механизмом, который облечен в черный матовый корпус из высокотехнологичной керамики, и снабжены черным кожаным ремешком.

Rado — швейцарская часовая компания. Основана в середине XX века в городе Ланглау. Специализируется на выпуске высокотехнологичных часов, широко используя в их дизайне высокотехнологичную керамику. В настоящее время входит в состав корпорации Swatch Group. В 2017 году посланницей бренда стала российская актриса Юлия Пересильд.