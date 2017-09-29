Longines показал женщинам фазы Луны на спортивных часах

Швейцарский часовой бренд Longines представил новую женскую модель в спортивной коллекции Conquest. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в пятницу, 29 сентября.

Новые часы с кварцевым механизмом калибра L296 в круглом стальном корпусе диаметром 29,5 либо 34 миллиметра снабжены индикатором фаз Луны, размещенном в нижней части циферблата. Предлагаются модели с несколькими вариантами оформления циферблата. Белый матовый, черный лаковый и серебристый циферблаты — с арабскими цифрами и часовыми метками, перламутровый циферблат — с бриллиантовыми индексами. Все модели снабжены стальным циферблатом с крупными звеньями.

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Часовой бренд Longines основан в 1832 году в швейцарском Сент-Имье и сейчас входит в группу The Swatch Group S.A. Выступает официальным хронометристом скачек Prix de Diane Longines, теннисного турнира «Ролан Гаррос», партнером Международной федерации гимнастики и Международной федерации конного спорта.

В августе 2017 года Longines пополнил историческую коллекцию Heritage моделью Avigation BigEye в стальном корпусе диаметром 41 миллиметр, оснащенной механизмом с колонным колесом калибра L688.