Longines вспомнил «золотой век» авиации

Швейцарский производитель часов Longines представил новую модель часов в исторической коллекции Heritage. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 31 августа.

Новинка Avigation BigEye в стальном корпусе диаметром 41 миллиметр оснащена механизмом с колонным колесом калибра L688. Дизайн модели навеян часами эпохи «золотого века» авиации, одним из новых экспонатов музея бренда в Сент-Имье. Матовый циферблат с арабскими цифрами с люминесцентным покрытием SuperLuminova, малой секундной стрелкой в положении «9 часов», 12-тичасовым счетчиком в положении «6 часов» и 30-тиминутным счетчиком в положении «3 часа» закрывает выпуклое стекло в винтажном стиле. Часы снабжены коричневым кожаным ремешком.

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Часовой бренд Longines основан в 1832 году в швейцарском Сент-Имье и сейчас входит в группу The Swatch Group S.A. Выступает официальным хронометристом скачек Prix de Diane Longines, теннисного турнира «Ролан Гаррос», партнером Международной федерации гимнастики и Международной федерации конного спорта. В июле 2017 года компания перевыпустила дайверские часы в стиле 1960-х годов Legend Diver Watch.