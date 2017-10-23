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На севере Италии прошли референдумы об автономии двух областей

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В североитальянских областях Венето и Ломбардия в воскресенье состоялись референдумы о расширении автономии этих образований, передает РИА Новости.

В Венето за расширение автономии проголосовало 98 процентов из 57 процентов жителей, пришедших на участки. «Это поистине историческое решение, которое будет иметь серьезные последствия. За автономию проголосовали более 2 миллионов граждан. Это начало новой истории Венето», — рассказал агентству глава региона Лука Дзайа.

В Ломбардии явка превысила 40 процентов, за расширение автономии проголосовало 95 процентов.

Оба референдума носят консультативный характер и не несут обязательных юридических последствий. Власти регионов приняли решение провести голосование после референдума о независимости Каталонии, прошедшего 1 октября. Более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид не признает итогов данного волеизъявления и считает его результаты ничтожными.

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