Разворовавшую Российскую федерацию баскетбола Аникееву отправили в колонию

Чертановский суд Москвы приговорил к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима бывшего президента Российской федерации баскетбола Юлию Аникееву. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает «Интерфакс».

«Признать Аникееву виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и назначить ей наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы», — огласила приговор судья Юлия Черникова.

В отношении другого фигуранта дела — бывшего главного бухгалтера РФБ Михаила Кочаряна — суд отдельным постановлением прекратил производство в связи с его смертью.

3 марта стало известно, что Аникеевой и Кочаряну вменяется мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По версии следствия, с четырьмя подконтрольными Аникеевой индивидуальными предпринимателями, которые реально финансово-хозяйственную деятельность не вели, были заключены фиктивные договоры. С февраля 2014 года по август 2015-го на их банковские счета переводились денежные средства, которые обналичивались обвиняемыми. Таким образом, было похищено 44 миллиона рублей.

Преступная схема была выявлена в декабре 2015 года. Вновь избранным руководством РФБ была проведена аудиторская проверка, после чего было возбуждено уголовное дело. В октябре 2016 года Кочарян умер от тяжелого заболевания.