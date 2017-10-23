Потративший 150 миллионов евро на трансферы тренер уволен из клуба АПЛ

Голландский тренер Рональд Куман уволен из клуба «Эвертон» Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ). Информация появилась на сайте команды.

22 октября в девятом туре премьер-лиги «Эвертон» проиграл дома лондонскому «Арсеналу» со счетом 2:5. После девяти матчей команда с восемью очками занимает 18-е место в турнирной таблице. В трех турах группового этапа Лиги Европы «Эвертон» идет последним в группе Е, имея в активе одно очко.

Руководство «Эвертона» выразило благодарность специалисту, который тренировал клуб с лета 2016 года и привел его к седьмому месту в чемпионате Англии в прошлом сезоне.

По информации английского издания Express, в межсезонье клуб потратил около 150 миллионов евро на усиление команды.

Куман работал в голландских клубах, португальской «Бенфике», испанской «Валенсии», а в период с 2014 по 2016 год возглавлял другую английскую команду — «Саутгемптон».